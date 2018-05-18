Трейдер Алекс: об акциях, свечах и японцах

19 мая 2018, 11:00

Walmart Walmart
Фото: Трейдер Алекс

Вчера при открытии рынка я открыл две позиции, которые собираюсь теперь какой-то период подержать. Поэтому расскажу сегодня об акциях, но и про свечи и японцев не забуду.

С Walmart ничего не вышло. Как я в своем прошлом сообщении и говорил, сразу после открытия американского рынка я открыл позицию с акциями Walmart. Но все пошло не так. Я сразу открыл длинную позицию, так как чувствовал, что акция пойдет вверх. Но мне следовало идти в короткую, так как акция снизилась в цене. Задним числом я теперь понимаю, что был слишком нетерпеливым: мне до покупки следовало дождаться, пока акция возьмет конкретное направление.

К счастью, моя позиция была довольно небольшой – 20 акций по цене 86,54 евро. Учитывая цену закрытия, моя потеря составляет 38,02 евро, что однако больше, чем установленный мной предел риска. Но я принял решение пока не закрывать позиции: стоп-лосс у меня поставлен на низкий уровень, так что я больше не потеряю, а, во-вторых, после первого падения акция все-таки немного отыграла. Так что мои потери немного уменьшились.

Я теперь стал тем, кого трейдеры в шутку и всерьез называют bagholder (владелец мешка). Так называют того, кто приобрел акции в неправильное время и в неправильном месте, и чьи планы быстро подзаработать не реализовались. И теперь он держит свою позицию в надежде закрыть ее на более выгодном для него уровне. То есть из трейдера - против его желания - получается уже инвестор.

С Cisco все удалось

Вчера я открыл еще одну позицию. Как и Walmart, вчера еще одна американская компания отчиталась перед инвесторами. Я купил 50 акций технологической компании Cisco по цене 43,28 доллара за штуку.

Я предположил, что первая реакция рынка на отчет Cisco была слишком негативной и стоимость акции в течение дня все-таки поднимется. Восстановление случилось, и сейчас моя позиция в плюсе на 8,06 евро.

Сегодня я тоже жду роста акций Cisco, так что и эта позиция у меня по-прежнему открыта. Получается, что у меня сейчас три открытых позиции в акциях - CSCO, WMT и EDP.

Что скрывается за свечами

Пару дней назад я обещал вам рассказать про графики, которые я время от времени прилагаю к своим текстам. Сегодня для иллюстрации я подобрал график акции EDP. Вид графика может быть разным: на рынках предпочитают вместо обычной линии использовать свечи. 

Эти свечи, вероятно, придумал в 18 веке японский трейдер Мунэхиса Хомма. Однако точных данных, которые бы наверняка указывали на его авторство, нет. Но то, что эти свечи родом из Японии, это известный факт.

По сравнению с обычной линией, свечи содержат в себе гораздо больше информации. Например, возьмем график цен, где временной период в минутах. Это означает, что каждую минуту отображает одна свеча, одна часть которой отображает цену открытия, а другая - цену закрытия. Если свеча изнутри полая или красного цвета, то цена закрытия была ниже цены открытия. То есть цена за эту минуту двигалась вниз. Если же свеча пустая или зеленая, то тогда все наоборот.

Фигуры и изменения трендов

Самое актуальное

У свечи с двух сторон могут быть хвосты или тени. Тени представляют ценовые экстремумы (максимум и минимум) торговой сессии. Свечи могут формировать десятки разных фигур, и у каждой есть свое название. По словам аналитиков технического анализа, эти фигуры помогают предсказывать дальнейшее движение.

Одна из таких известных фигур - «голова и плечи», форма которой напоминает торговую марку Adidas: три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) - пониже и примерно равны. «Голову и плечи» считают трендом, который с большой долей вероятности указывает на разворот – если цена акции сначала пошла вверх, то затем она пойдет вниз, а затем снова наоборот.

Графики, разумеется, помогают в поисках трендов, но в то же время я считаю, что на них не следует зацикливаться и при принятии решений использовать исключительно их. Как говорил Ларри Ливингстон в книге "Воспоминания биржевого спекулянта", сверхспециализированность из-за отсутствия эластичности может обойтись дорого.

    Трейдер Алекс
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