Трейдер Алекс: отправляюсь на охоту в засаде

Walmart Фото: Walmart

Вчера я решил отправиться на охоту в засаде за акцией сети супермаркетов США Walmart, которая вот-вот взлетит.

До начала торгов на американской бирже Walmart сообщил о своих экономичесаких результатах. Акция Walmart весной просела на 18% и за последнюю неделю подросла на 3,7%.

Что движет акцией Walmart?

Что же влияет на движение акции самой большой в мире компании розничной торговли, основными акционерами которой является семья основателя Волтоны? Аналитики ждали объемов продаж более чем на 120 миллиардов долларов, доход на акцию в пределах 1,12-1,14 долларов, что было бы на 12-14% больше, чем в прошлом году.

За последний месяц от Walmart приходило много новостей.Например, компания продала часть торговой британской сети Asda компании Sainsbury's. Это новость заставила руководителя Sainsbury's даже запеть на пресс-конференции.

Во-вторых, Walmart приобрел основной пакет индийского онлайн-магазина Flipkart, который является прямым конкурентом Amazon в одной из самых населенных стран мира. В США было заключено две сделки с фирмами доставки товара, и теперь 40% домохозяйств США находятся в радиусе доставки товара.

В дополнение, по слухам Walmart собирается приобрести компания страхования здоровья Humana. Эта сделка откроет для Walmart с массивным объемом банковских данных клиентов доступ к новым и интересным возможностям.

В целом же, Walmart по онлайн-торговле отстает от Amazon, и теперь кажется, что компания пытается отыграть часть отставания.

Скорее все-таки родео

Мой план был прост. Попытаться одним глазом следить за опубликованием данным и другим за движением акции. Как только будет понятно, как акция реагирует на новости и в каком направлении двигается, я попытаюсь на нее вскочить и прокатиться до тех пор, пока она меня не скинет. Так что мое сравнение с охотой в засаде в начале статьи, вероятно не совсем подходит. Скорее следовало озаглавить ее родео.

Важно было определить, насколько крупным должна быть ставка и как далеко от цены покупки ставить стоп-лосс, чтобы не превысить свою новую границу рисков 20 евро. Я пока не знал, буду ли я покупать или продавать: это зависело от того, куда будет двигаться акция.

Также я заранее не знал, с по какой цене я буду продавать или покупать: планировал сделку совершить по рыночной цене. Но как сказал знаменитый трейдер Ларри Ливингстон в книге «Воспоминания биржевого спекулянта»: «Цены для покупки никогда не бывают слишком высокими, а для продажи слишком низкими».

Мой план, конечно, требовал правильного временного момента. Это означает, что в момент открытия рынка США, то есть в 16:30 по нашему времени я должен был быть дома за компьютером и быть во все оружии.

CFD: размер имеет значение

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Один момент, который необходимо учитывать при работе с CFD - размер контрактов. Я раньше говорил, что CFD-контракты имеют разные размеры. Это означат, что изменение цены имеет на них разное влияние. Например CFD на акции 1:1, то есть один CFD равен одной акции, двигаются в том же объеме, что и акция. Однако нефтяные CFD с пропорцией 1:100, когда один CFD равен 100 баррелям нефти, означают, что изменение рыночной цены имеет стократное влияние.

Например, цена акции Walmart и барреля нефти марки Brent находятся в одной ценовой категории – в районе 80 долларов. Но если акция Walmart вырастит на один доллар, то владелец CFD выдает в прибыль на один доллар. Но если цена нефти вырастит на один доллар, то с CFD прибыль будет уже сто долларов. Это, однако, относится и к потерям.

Это, в свою очередь, означает, что я должен аккуратно подходить к выбору контракта при использовании разных инструментов и моя граница риска в 20 долларов и соответствующим образом установленный стоп-лосс не срабатывал при хорошем росте акций и не выбрасывал меня из игры.

Но особенно опасно тороговать валютой, где один CFD-контракт составляет 100 000. То есть движения курса валюты на 0,01 пункта может прибавить и или убавить тысячу евро на моем счету. Довольно неприятно было бы потерять эту сумму. К счастью Admiral Markets позволяет открыть позиции до одной сотой или 0,01 CFD, что позволяет уменьшать риски.

В отношении акций Walmart я могу торговать на суммы в десятки тысяч, но валютой лишь 100 евро.

Трейдер Алекс

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