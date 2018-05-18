За последний месяц на рынке появилось более 400 новых квартир Фото: pixabay

В Таллинне и его ближайших окрестностях в прошлом месяце было выставлено на продажу 407 квартир в новостройках, и этот показатель стал рекордным за последние десятилетия.

В общей сложности на рынке появилось 10 новых проектов или следующих этапов ранее начатых новостроек. Несмотря на то, что предложение пополнилось большим количеством жилья, темпы продаж также оказались очень высокими – за месяц было куплено или забронировано 339 новых квартир.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что рынок новостроек проявляет очень высокую активность. «Рост уровня жизни людей и постоянный приток населения в столицу поддерживают и стимулируют строительство новых проектов», – сказал он. По его словам, положительной тенденцией является также и то обстоятельство, что все больше новостроек появляется в пригородах или за пределами границы города, где стоимость продаваемого жилья более доступна, и при этом она все больше конкурирует с ценами на рынке вторичного жилья.

«В центре города предлагается достаточное количество нового дорогостоящего жилья, однако спрос на него не очень высок, в связи с чем появление здесь новых проектов несколько замедлилось», – отметил Сооман.

По результатам проводимого Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга всего в активной продаже находится 117 проектов многоквартирных новостроек, в которых предлагается в общей сложности 2 500 новых квартир со средней стоимостью 2 483 евро за квадратный метр.

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Договоры больших многоквартирных домов на оказание услуг по содержанию в порядке зачастую бывают достаточно устаревшими, поэтому жильцы таких домов платят за услуги, которые они получают либо не в полном объеме, либо по неразумно высокой для сегодняшнего рынка цене.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам подчеркнул, что в сфере управления недвижимостью действует принцип, согласно которому каждый 1 евро, уплаченный за услуги компетентного управляющего, дает экономию в размере 3–7 евро. «Первый выигрыш состоит в том, что управляющий постоянно просматривает цены на все необходимые и связанные с обслуживанием здания услуги вплоть до договора о поставке электроэнергии. Однако еще большую ценность имеет отдаленное значение этих услуг – регулярное обслуживание техносистем и прочих необходимых для функционирования дома узлов обходится в несколько раз дешевле, чем ремонт вышедшей из строя системы отопления или установка сдвинувшихся с места стеновых панелей».

Удам добавил, что по предварительной оценке, после приватизации домоуправлений устаревшими договорами покрыта примерно треть многоквартирных домов Эстонии.

Индекс недвижимости снижается уже четвертый месяц подряд

Индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, в апреле опустился на 1,7%, а взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 379 евро за квадратный метр. В марте по корригированным сведениям данная величина равнялась 1 402 евро/м?.

Понижение индекса наблюдается уже четыре месяца подряд. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман заметил, что за падением индекса стоит возросшая активность сделок в малых городах. «Квартирный рынок Таллинна и Тарту достиг точки равновесия, и колебание количества сделок невелико. Однако во многих малых городах раны, нанесенные давно минувшим экономическим кризисом, уже окончательно зарубцевались, и в них стали заключать больше сделок. Вместе с тем, более низкие цены в других регионах все же оказывают влияние на конечный показатель общего индекса», – добавил Сооман.

Если в марте нынешнего года в индексированных городах были заключены 1 182 сделки с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок составило 1 249. Для сравнения: в апреле 2017 года в индексированных городах было совершено 1 065 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 9 процентов ниже. При сопоставлении с самым низким показателем за последние годы, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м?), индекс Pindi находится на 121 процент выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

Цены на земельные участки жилого назначения демонстрируют тенденцию роста

За последний год цены на земельные участки под жилую застройку в Харьюмаа выросли на треть, и люди все чаще приобретают более дорогие площади.

Если с начала января до середины мая 2017 года средняя стоимость сделки на незастроенные земельные участки жилого назначения в Харьюмаа составляла 32 евро за квадратный метр, то в нынешнем году за тот же период она уже достигла 43 евро, что дает рост в 34 процента!

Маклер Pindi Kinnisvara по продаже земельных участков и жилых домов Олав Леок пояснил, что в дополнение к росту цен существенно изменилась также и структура сделок. «Прежде люди охотнее приобретали недорогие участки подальше от города, теперь же ищут земельные участки с хорошей инфраструктурой поближе к городу, на которых можно сразу приступить к строительству частного дома, что, в свою очередь, повышает статистику роста цен», – сказал Леок.

«Спрос на участки под жилье рос в корреляции с повышением цен на квартиры, поскольку для многих семей более разумным решением является возможность построить уютный дом по цене новой квартиры. Более энергичное стремление к приобретению участков тормозят недостаточно благоприятные финансовые условия, поскольку банки зачастую не выдают кредиты на приобретение незастроенной недвижимости или же устанавливают для этого крайне строгие требования», – добавил Леок.

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