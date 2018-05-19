Пожелание специалиста: следи за вакантностью

В случае коммерческой недвижимости существует проблема поиска адекватной информации показателей. Текущей информации не найти, но один из основных показателей, за которым нужно следить, это вакантность, говорит партнер Colliersi International Mаргус Тинно.
Если вакантность начинает движение вверх или вниз, это опасный знак, сказал Тинно 7 мая в утренней программе на радио Aripaev. Он выразил мнение, что в первое время краха не произойдет, поскольку в недвижимость по-прежнему вкладывают деньги. В отличие от предыдущего бума, сейчас инвесторы и застройщики более опытные и прагматичные.