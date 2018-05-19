Пожелание специалиста: следи за вакантностью

19 мая 2018, 10:00

следи за вакантностью следи за вакантностью
Фото: Scanpix

В случае коммерческой недвижимости существует проблема поиска адекватной информации показателей. Текущей информации не найти, но один из основных показателей, за которым нужно следить, это вакантность, говорит партнер Colliersi International Mаргус Тинно.

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