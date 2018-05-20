Илон Маск анонсировал подземную магистраль Loop. Проезд будет стоить $1

Илон Маск анонсировал подземную магистраль Loop. Фото: Scanpix

Илон Маск показал почти достроенный туннель The Boring Company под Лос-Анджелесом. Сегодня предприниматель вместе с директором The Boring Company Стивом Дэвисом официально анонсировали запуск магистрали и представили детали проекта. Об этом сообщает TechCrunch.

Магистраль получила название Loop. В ней будут ездить электрические капсулы — в каждой смогут поместиться 16 пассажиров. Максимальная скорость капсул составит 241 км/ч.

Маск отметил, что Loop должен стать частью системы городского транспорта. The Boring Company уже договорилась о сотрудничестве с метрополитеном Лос-Анджелеса.

Ранее The Boring Company сместила фокус своего развития — компания будет предоставлять поездки пассажирам, а не владельцам автомобилей. Маск заявил, что система Loop будет интегрирована с Hyperloop.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова