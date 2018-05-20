Как сделать из домашнего пива легальный бизнес?

За последние два с половиной года небольшое количество изготовителей алкогольных напитков в Эстонии выросло почти в три раза: если в конце 2015 года их было 17, то сейчас уже почти полсотни – 49. Но как не попасть в черный список налогового департамента из-за распространения своего товара?
Например, одним из популярнейших способов продажи пива становятся ярмарки. Но с этим связаны случаи, когда продавец не может или не хочет легализировать свой бизнес, отметила руководитель налогового отдела налогово-таможенного департамента Кай-Лийс Нылвак.