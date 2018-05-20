США и Китай отказались от торговой войны Фото: Scanpix

Власти Китая и США в субботу опубликовали совместное заявление по итогам торгово-экономических консультаций, пообещав не допустить торговой войны друг с другом, сообщает агентство «Синьхуа».

Как говорится в документе, по распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями двух стран.

Ранее Белый дом сообщил, что США и Китай в ходе консультаций договорились предпринять эффективные меры по выравниванию торгового баланса. Стороны решили значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и продуктов энергетической отрасли.

«Для удовлетворения растущих потребностей китайского населения в потреблении и учитывая необходимость качественного экономического развития, Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг из США», – приводит Reuters заявление Белого дома.

Делегации также обсудили вопросы «расширения торговли промышленными товарами и услугами». Кроме того, США и Китай «согласились поощрять двусторонние инвестиции и стремиться создать справедливое, равное игровое поле для конкуренции».

В конце марта американские власти приняли меморандум, позволяющий вводить ограничения в отношении китайской продукции. Администрация США обнародовала список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд предлагалось обложить 25%-ными пошлинами. В Вашингтоне отмечали, что подобные меры направлены на преодоление многомиллиардного торгового дефицита с Китаем.

В ответ на это китайская сторона утвердила 25%-ные пошлины на 106 видов американских товаров на $50 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы.

В начале апреля Трамп написал в Twitter, что США не находятся в состоянии торговой войны с Китаем, она закончилась много лет назад из-за некомпетентности прежнего руководства. «Теперь мы имеем дефицит торгового баланса в $500 млрд в год и воровство интеллектуальной собственности еще на $300 млрд. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!» – отметил Трамп.

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