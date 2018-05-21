Трейдер Алекс: стоит ли топ-менеджер 10 миллиардов?

Сейчас вопрос стоит так: уменьшил ли уход топ-менеджера компании её рыночную стоимость на 10 миллиардов долларов?
Рынок посчитал в пятницу, что да. А я думаю, что нет, и верю в то, что рынок вскоре придёт к тому же самому выводу.
Речь идёт о китайской поисковой системе Baidu. Это "китайский Google", ибо в Поднебесной у него влияние такое же, как у Google - в мире. Как и Google, Baidu купил немало компаний. Как и Google, Baidu имеет свои карты планеты Земля, свои аккаунты, свои облачные сервисы, свой браузер, операционную систему для мобильных телефонов и многое другое.
Если фирма работает сосредоточена только на одном рынке, то особо сильной стать не может - если, конечно, этим рынком не является Китай. У Baidu сотни миллионов пользователей, и по посещаемости это четвёртая страница в мире. Рыночная стоимость Baidu, бывало, достигала 200 миллиардов долларов.
2 года назад Baidu поставила на должность президента и исполнительного директора бывшего менеджера Microsoft Ки Лу. Ки начал управлять всеми направлениями компании, вплоть до искусственного интеллекта и беспилотной езды.
В пятницу Baidu сообщил, что Ки уходит в отставку по личным причинам, а также по состоянию здоровья. Он продолжит работу заместителем руководителя совета, но это больше выглядит как почётный пост.
Я не согласен с рынком
На этих новостях акции упали на 9,5%. Это означает, что рынок оценил уход Ки в 9,5 миллиарда долларов.
Немного подумав, я решил, что с этим не согласен. И докажу свою позицию деньгами. На откытии рынка я зайду в длинную позицию по Baidu.
Я понимаю, что Ки - это восходящая звезда технологического рынка. Осознаю, что в связи с ним у Baidu были большие ожидания и надежды. Однако он не был основателем компании. Максимум - генератором идей и далеко не единственным работником в компании. В Baidu он не проработал и двух лет. С его уходом не закроют ни одного отдела и не свернут ни одной амбициозной программы развития.
Дыру, которую оставил Ки, заполнить будет сложно, но не невозможно. Пример Стива Джобса показывает, что хоть тот и был лидером и визионером, но его личность не стоила и 10% Apple. Хотя вспомните, как долго он был связан с Apple, и насколько был органичной частью компании.
Я надеюсь, что рынок встанет на ту же точку зрения, что и я. Потому что спор с рынком может оказаться дорогим удовольствием. Я это понял по своей сделке с Walmart.
После того, как в прошлую среду Walmart опубликовала свою отчётность, я зашёл в длинную позицию. Момент входа был плохим, я был в своём предсказании слишком тороплив: позицию нужно было открывать противоположную. Две ошибки за раз.
Тем не менее, я держал позицию открытой, рассчитывая, что ниже акции уже не упадут. Это была третья ошибка, поскольку на следующий день сработал мой стоп-лосс, и я получил 46,59 евро убытка.
На сегодня у меня открыта длинная позиция по EDP, португальской энергетической компании, которую желают купить китайцы. Я приобрёл 40 CFD по 3,41 евро за штуку. А ещё у меня длинная позиция по Cisco (50 CFD на уровне 43,28 доллара).
Вначале всё шло через пень-колоду: куча времени ушло, чтобы понять все нюансы CFD. Теперь я чувствую, что начинаю что-то понимать, по крайней мере, когда дело касается акций. Валюта, сырьё и индексы ждут своей очереди.
Фиктивный трейдер Ларри Ливингстон (основан на реальном трейдере Джессе Ливерморе), чью книгу я зачитал до дыр (и поэтому постоянно цитирую) пишет в нескольких местах, что настоящие уроки ты извлекаешь на реальных деньгах. На бумаге или демо-счёте можно получать мегаприбыли, однако в реальной торговле всё иначе, и деньги заработать не так просто. Также уроки, полученные на реальных деньгах, в разы более наглядны. Могу подтвердить сей факт на собственном опыте.
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