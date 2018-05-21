Трейдер Алекс: стоит ли топ-менеджер 10 миллиардов?

Я не согласен с рынком

На этих новостях акции упали на 9,5%. Это означает, что рынок оценил уход Ки в 9,5 миллиарда долларов.

Немного подумав, я решил, что с этим не согласен. И докажу свою позицию деньгами. На откытии рынка я зайду в длинную позицию по Baidu. Немного подумав, я решил, что с этим не согласен. И докажу свою позицию деньгами. На откытии рынка я зайду в длинную позицию по Baidu.

Я понимаю, что Ки - это восходящая звезда технологического рынка. Осознаю, что в связи с ним у Baidu были большие ожидания и надежды. Однако он не был основателем компании. Максимум - генератором идей и далеко не единственным работником в компании. В Baidu он не проработал и двух лет. С его уходом не закроют ни одного отдела и не свернут ни одной амбициозной программы развития.

Дыру, которую оставил Ки, заполнить будет сложно, но не невозможно. Пример Стива Джобса показывает, что хоть тот и был лидером и визионером, но его личность не стоила и 10% Apple. Хотя вспомните, как долго он был связан с Apple, и насколько был органичной частью компании.

Я надеюсь, что рынок встанет на ту же точку зрения, что и я. Потому что спор с рынком может оказаться дорогим удовольствием. Я это понял по своей сделке с Walmart.

Уроки

После того, как в прошлую среду Walmart опубликовала свою отчётность, я зашёл в длинную позицию. Момент входа был плохим, я был в своём предсказании слишком тороплив: позицию нужно было открывать противоположную. Две ошибки за раз.

Тем не менее, я держал позицию открытой, рассчитывая, что ниже акции уже не упадут. Это была третья ошибка, поскольку на следующий день сработал мой стоп-лосс, и я получил 46,59 евро убытка.

На сегодня у меня открыта длинная позиция по EDP, португальской энергетической компании, которую желают купить китайцы. Я приобрёл 40 CFD по 3,41 евро за штуку. А ещё у меня длинная позиция по Cisco (50 CFD на уровне 43,28 доллара).

Вначале всё шло через пень-колоду: куча времени ушло, чтобы понять все нюансы CFD. Теперь я чувствую, что начинаю что-то понимать, по крайней мере, когда дело касается акций. Валюта, сырьё и индексы ждут своей очереди.