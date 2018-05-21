Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны

21 мая 2018, 08:30

Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны
Фото: pixabay

Комитет по международным делам парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности «грязные деньги из России» и посоветовал найти способ затруднить выпуск Москвой государственных облигаций.

В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает агентство Reuters. По мнению депутатов «грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства».

«Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон с целью подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты», - говорится в сообщении.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. Это, по мнению, авторов доклада, позволит оказать влияние на поведение Москвы.

В конце апреля газета Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма, как подчеркивает издание, в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом ?30 млрд из них, как замечает газета, приходится только на Британские Виргинские острова.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ??Мэй обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. В причастности к этому инциденту Лондон тогда обвинил российские власти, однако Москва эти данные неоднократно отвергала. Несмотря на это, в марте Мэй, как замечает газета, заявила: «В нашей стране нет места этим людям [российским бизнесменам] или их деньгам».

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