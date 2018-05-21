Инвестор Тоомас: Mamma mia!

"...here I go again", - как поётся в знаменитой песне ABBA.
Греция начинает добиваться успеха и выходить из программы помощи, а вот приход к власти популистскоой партии в Италии грозит нам новым штормом.
21 мая 2018, 09:39
"...here I go again", - как поётся в знаменитой песне ABBA.
Греция начинает добиваться успеха и выходить из программы помощи, а вот приход к власти популистскоой партии в Италии грозит нам новым штормом.
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