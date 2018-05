Инвестор Тоомас: Mamma mia!

Не расстраивайте Инвестора Тоомаса

"...here I go again", - как поётся в знаменитой песне ABBA.

Греция начинает добиваться успеха и выходить из программы помощи, а вот приход к власти популистскоой партии в Италии грозит нам новым штормом.

investor.toomas@aripaev.ee Инвестор Тоомас