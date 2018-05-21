Инвестор Тоомас: Mamma mia!

21 мая 2018, 09:39

Не расстраивайте Инвестора Тоомаса Не расстраивайте Инвестора Тоомаса

"...here I go again", - как поётся в знаменитой песне ABBA.

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Bisontesolar: люди больше доверяют солнечной энергии

Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.

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В начавшемся году занимающаяся развитием жилых кварталов в основном в окрестностях Таллинна IBE Estonia OÜ отмечает свой 15-й день рождения. Самым известным проектом компании является жилой квартал Uuesalu, который находится за озером Юлемисте, между Вильяндиским и Тартуским шоссе. Это был первый девелоперский проект, который по инициативе жителей превратился в самостоятельный поселок.

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