Kак лидеры по партнерскому маркетингу в финансовой отрасли ежедневно получают тысячи клиентов?

Kак лидеры по партнерскому маркетингу в финансовой отрасли ежедневно получают... Фото: pixabay

Конференция по партнерскому маркетингу в финансовой отрасли FinAdTech Tallinn 2018 пройдет 31 мая - 1 июня в Таллине, Эстония. Всемирно известный отель Hilton примет 300 специалистов. Спикеры - топовые российские вебы и представители крупных компаний типа ID Finance, Creamfinance, Kreditech и др. Afterparty пройдет в Butterfly lounge в самом сердце Таллина.

Для кого эта конференция?

арбитражники

владельцы сайтов

интернет-специалисты

SMM-щики, трафик-менеджеры и SEO-специалисты

трафик-менеджеры и интернет-маркетологи

Вот некоторые темы выступлений

Настоящее и будущее рынка Онлайн кредитования в Европе и России

Текущие тренды в продвижении финансовых продуктов от Google.

Монетизация различных источников трафика.

Конференция пройдет на двух языках: русском и английском с синхронным переводом. Вы встретите около 300 профессионалов своего дела, готовых поделиться своим опытом и знаниями, представителей банков и поисковых систем. Программой предусмотрены разбор реальных кейсов, круглые столы и выступления спикеров.

У представителей компаний появится возможность узнать, как лидеры рынка ежедневно получают тысячи клиентов из партнерских сетей и платят только за результат, а топовые специалисты в привлечении трафика поделятся с арбитражниками и маркетологами успешными кейсами по генерации такого объема лидов.

Мы гарантируем, что у нас соберутся все ваши возможные партнеры, клиенты, будущие сотрудники, коллеги и те, кто может быть вам так или иначе полезен. До встречи на конференции!

Билеты в продаже - https://finadtech.com/ru/?currency=euro

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