Компания нижнего белья BonBon хочет выйти на биржу

Эстонский бренд нижнего белья Bonbon Lingerie OU ожил и мобилизовался. Их цель – через пару лет выйти на биржу.
Два года назад 70% предприятия принадлежало стратегическому инвестору Wellman, остальные 30 процентов принадлежали семье Раудвере через фирму Adepte OU. К январю команда поменялась. Роль исполнительного директора выполняет Яна Пиккур, руководитель отдела коммуникации и рекламы Тийн Рандлоо. Дизайнер сейчас Мирьям Мяэотс, но, по словам Рандлоо, хорошие отношения сохранились и с основателем
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