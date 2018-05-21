Компания нижнего белья BonBon хочет выйти на биржу

21 мая 2018, 16:31

исполнительный директор BonBon Яна Пиккур исполнительный директор BonBon Яна Пиккур
Фото: Andras Kralla

Эстонский бренд нижнего белья Bonbon Lingerie OU ожил и мобилизовался. Их цель – через пару лет выйти на биржу.

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