Пытка мероприятиями

Каждый раз перед походом на конференцию или какое-либо другое мероприятие у меня происходит внутренняя борьба, признается основатель и руководитель Creative Mobile Владимир Фунтиков.
В апреле в Таллинне прошла самая большая в балтийских странах встрече для профессиональных разработчиков игр. То, что начиналось как небольшое мероприятие на добровольных началах, превратилось в международное событие, которое привлекает более 600 участников из разных стран мира. Не удивительно, что самый популярный вопрос для организаторов «почему?». Почему вы вкладываете свое время в не
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.