Британская сеть Marks & Spencer закроет 100 магазинов по всему миру

22 мая 2018, 16:45

Британская сеть Marks & Spencer закроет 100 магазинов по всему миру Британская сеть Marks & Spencer закроет 100 магазинов по всему миру
Фото: Globallookpress.com

Один из крупнейших британских ретейлеров Marks & Spencer (M&S), который специализируется на производстве одежды и продовольственных деликатесов, в ближайшие 3,5 года закроет более 100 магазинов. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает пресс-служба компании.

"M&S теперь закроет в общей сложности более 100 магазинов к 2022 году, включая 21, которые уже закрылись", — говорится в сообщении M&S.

 

До этого компания планировала закрыть 30 магазинов в Великобритании и 53 за границей. Увеличила ли компания планы по сокращению сети за рубежом, неизвестно. Закрывать магазины непросто, но это жизненно важно для будущего компании, говорит директор по розничной торговле Marks & Spencer Сача Беренджи.

Помимо долгосрочной перспективы компания собирается за 2018 год и 2019 годы закрыть 14 магазинов категории Clothing & Home ("Одежда и дом"), в том числе в лондонском районе Бэйзуотер и в центрах розничной торговли Флитвуд и Ньютон-Эббот. Сеть также умерила планы по открытию новых магазинов Simply Food.

Marks & Spencer сокращает сеть в рамках реализации пятилетней программы. Она была разработана на основе планов довести долю интернет-продаж в общем объеме розничных продаж  как минимум до трети.

На новостях о масштабе планов Marks & Spencer по закрытию магазинов акции компании на Лондонской бирже подешевели на 2,8%, до уровня 291 пенс за акцию. Для сравнения, год назад акция компании стоила 400 пенсов.

Сеть Marks & Spencer объединяет более 1,3 тыс. магазинов по всему миру, из них 874 находятся в Великобритании, остальные 489 в 59 странах. В России компании принадлежит 35 магазинов. 23 мая компания должна опубликовать отчетность. Как передает ТАСС, ожидается, что прибыль M&S упадет по сравнению с предыдущим финансовым годом — до 573 млн фунтов стерлингов ($770 млн) с 613 млн фунтов ($825 млн).

Лучшим годом Marks & Spencer в Великобритании, по данным The Guardian, стал 1997 год. Тогда компания занимала на одежном рынке 13,5%, но за последние 20 лет сдала позиции и теперь занимает лишь 7,6%. Главный конкурент Marks & Spencer в Британии — компания Primark.

 
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