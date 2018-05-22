Хинкрикус: удручает, как в Эстонии делают политическую пиццу

Таавет Хинрикус, один из основателей фирмы TransferWise, предлагающей услуги по обмену валюты, сказал на Пярнуской конференции по управлению, что в тех редких случаях, когда ему удается прочитать новости из Эстонии, его удивляет, как в Эстонии делается политическая пицца.
«Фокус на подтрунивании, идет внутренняя борьба. Опять какой-то коррупционный скандал» - говорит он. «Я искренне надеюсь, что Эстония благодаря такому управлению не превратится в такой болотистый остров, каким 50 лет назад был Шанхай. Теперь это развитый, блестящий город» - добавил он.
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