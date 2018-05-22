Хинкрикус: удручает, как в Эстонии делают политическую пиццу

22 мая 2018, 09:00

Таавет Хинрикус, один из основателей фирмы TransferWise, Таавет Хинрикус, один из основателей фирмы TransferWise,
Фото: Urmas Kamdron

Таавет Хинрикус, один из основателей фирмы TransferWise, предлагающей услуги по обмену валюты, сказал на Пярнуской конференции по управлению, что в тех редких случаях, когда ему удается прочитать новости из Эстонии, его удивляет, как в Эстонии делается политическая пицца.

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    Анника Калд
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