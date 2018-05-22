Экономист: мягких приземлений в экономике не бывает

На встрече Академии Aripaev, посвященной инвестированию в коммерческую недвижимость, экономист Банка Эстонии Каспар Ойя сказал, что экономические показатели указывают на стабильный рост и развитие, в том числе в секторе недвижимости, однако, важно быть готовым к большому падению.
Последний кризис был десять лет назад. Если посмотреть на отчёты предприятий, то уже в 2016 они показывали хороший рост, так что период роста тоже уже длится довольно долго. «Если в период кризиса было распространено мнение, что экономика больше не способна расти, то сегодня ежегодный 5-процентный рост ВВП стал уже нормой» - сказал экономист банка Эстонии Каспар Ойя.
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