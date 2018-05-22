Керсти Кальюлайд во вторник отправилась с официальным визитом в Украину

22 мая 2018, 12:30

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник, 22 мая, по приглашению украинского лидера Петра Порошенко отправилась с официальным визитом в Украину. В числе прочего она посетит восточную часть страны, пострадавшую в результате военных действий.

Во вторник, 22 мая, в Киеве пройдет официальная встреча президентов двух стран.

"Стороны координируют свои позиции по противодействию российской агрессии, обсудят актуальные вопросы украинско-эстонского сотрудничества и будут координировать пути поддержки Украины в контексте ее интеграции в ЕС и НАТО", - так анонсировала эту встречу администрация президента Украины.

В результате переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на укрепление украинско-эстонского партнерства, добавили в Киеве.

Также на вторник у Керсти Кальюлайд запланированы встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Клямпуш-Цинцадзе и председателем Верховной Рады Андреем Парубием. 

Кроме того, Керсти Кальюлайд откроет бизнес-семинар в Киеве, встретится с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником, пообщается с местными бизнесменами, а также с представителями украинского гражданского общества.

В ходе своего официального визита глава государства также посетит Восточную Украину, где встретится с губернатором Харьковской области и узнает о восстановлении и гуманитарной ситуации в регионе, пострадавшем от военных действий. 

Вместе с президентом в Киев отправилась и делегация бизнесменов, в состав которой в числе прочих вошли Олег Осиновский, Марк и Игорь Берманы, Марсель Вихманн и Хиллар Тедер.

В Эстонию Керсти Кальюлайд вернется в воскресенье. При этом официальная часть ее визита завершится уже в четверг, 24 мая.

После завершения официальной части визита Керсти Кальюлайд в компании Петра Порошенко посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Он пройдет вечером 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве. 

Трофей разыграют действующий победитель Лиги чемпионов, мадридский "Реал" и "Ливерпуль", за который выступает лучший футболист Эстонии Рагнар Клаван.

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