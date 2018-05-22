Mainor Ulemiste подумывает выйти на Таллиннскую биржу

О грандиозных планах некогда заброшенного производственного района, а ныне эстонского технологического центра, который все больше напоминает город в городе, на встрече Академмиии Aripaev рассказал председатель правления Mainor Ulemiste Маргус Нылвак.
Сегодня район Mainor Ulemiste напоминает отдельный район Таллинна, где течет своя размеренная жизнь. За последние несколько лет этот неприглядный район с полуразрушенными производственными помещениями превратился в настоящий город. Но это только начало - на сегодняшний день из запланировано построено лишь 20 процентов.
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