Mainor Ulemiste подумывает выйти на Таллиннскую биржу

22 мая 2018, 14:29

председатель правления Mainor Ulemiste Маргус Нылвак председатель правления Mainor Ulemiste Маргус Нылвак
Фото: Andras Kralla

О грандиозных планах некогда заброшенного производственного района, а ныне эстонского технологического центра, который все больше напоминает город в городе, на встрече Академмиии Aripaev рассказал председатель правления Mainor Ulemiste Маргус Нылвак.

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