Предприятие HKScan Estonia установило рекорд по продаже свинины

22 мая 2018, 14:00

Предприятие HKScan Estonia установило рекорд по продаже свинины Предприятие HKScan Estonia установило рекорд по продаже свинины
Фото: Julia-Maria Linna

В апреле предприятие HKScan Estonia продало рекордное количество свежей и маринованной свинины за один месяц: в общей сложности 1865 тонн. Предыдущая крупнейшая месячная продажа имела место в октябре 2014 года, перед приходом свиной чумы, и она уступает нынешнему рекорду на 6%. До рекордного уровня также вырос оборот экспортных продаж, который увеличился на 45% по сравнению с прошлым годом.

По словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, приятно констатировать, что свиноводство на фермах, входящих в систему Rakvere Farmid, снова на подъеме, и это дало возможность нарастить объемы экспорта.

«С позиции жизнеспособности свиноводства Эстонии критическое значение имеет способность наших производителей экспортировать свинину в объеме, который обеспечивает эффективность производства. Только оставаясь эффективными, мы сможем сохранить долю рынка и самообеспечение на домашнем рынке. Если нет сильной местной мясной промышленности и скотобоен, то и свиноводство приходит в упадок», – сказала Мере.

В 2018 году фирма HKScan Estonia экспортировала свинину в общей сложности в десять стран, крупнейшими направлениями экспорта помимо наших ближайших соседей были продажа свинины в Новую Зеландию и Норвегию. «Эти рынки высоко ценят качество нашей свинины, что отражается на постоянном росте показателей продаж. В Латвии также выросли продажи обработанного фирменного мяса под брендом Rakvere, во что мы в последние годы сильно вкладывались», – добавила Мере.  

Кроме этого, в текущем году продажи увеличил довольно рано начавшийся весенний сезон гриля, по случаю которого Раквереский мясокомбинат вывел на рынок много новинок, которые уже очень хорошо приняты. «Важное обновление этого сезона для нас – переход при упаковке шашлыка Rakvere от пластиковых ведерок к пакетам для шашлыка, которые значительно удобнее в использовании, занимают меньше места и гораздо экологичнее», – пояснила Мере. HKScan Estonia представляет собой объединение крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в концерн HKScan. HKScan – ведущий эксперт в области мясной промышленности в странах Северной Европы. Концерн производит, занимается сбытом и продажей под сильными торговыми марками качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов. Клиентами HKScan являются секторы розничной торговли, промышленности, питания и экспортный сектор. Концерн действует на внутренних рынках Финляндии, Швеции, Дании и Балтийских стран. HKScan экспортирует свою продукцию почти в 50 государств. Нетто-оборот HKScan в 2017 году составил 1,8 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7 300 человек.

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