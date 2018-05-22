Ратас: государство должно работать в тесном контакте со стартапами Фото: Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с представителями более чем десяти фирм-стартапов, чтобы обсудить их ожидания, связанные с государством, и их роль в эстонской экономике.

По словам Юри Ратаса, стартапы являются динамичной составляющей эстонской экономики, с которой государство должно поддерживать тесный контакт, чтобы получать полноценную обратную связь о бизнес-среде и инновациях. «Предпринимательская активность является одной из основ успешности и благосостояния нашего общества. Деятельность стартапов уже по своей сути направлена на внешние рынки и предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, поэтому я рад, что процент стартапов в Эстонии один из самых больших в Европе», - сказал премьер-министр Ратас.

Он добавил, что государство должно заботиться о том, чтобы на пути инициативы и предпринимательства на стояло лишних препятствий. «Обратная связь от предприятий и их идеи очень важны для нас. Опыт и мысли основателей стартапов оцень ценны, поскольку их деятельность идет в авангарде как технологического, так и общественного развития», - сказал премьер-министр.

На встрече речь шла об основных экономических показателях сектора стартапов. По состоянию на конец прошлого года на эстонские стартапы работало в Эстонии примерно 3000, а в иностранных представительствах примерно 1300 человек. Это направление экономики быстро развивается, поэтому для него очень важно иметь доступ к квалифицированной рабочей силе. В прошлом году в Эстонии в этой области было создано 500 новых рабочих мест и было выплачено на восемь миллионов евро больше налогов на рабочую силу, чем годом ранее. Всего в прошлом году стартапы выплатили 35 миллионов евро налогов на рабочую силу. Объем этих налогов на одного сотрудника в стартапах более чем в два раза превышает средний объем, характерный для созданных так же давно обычных предприятий.



Прибыть от продаж у стартапов в прошлом году составила около 270 миллионов евро, а вместе с прибылью зарубежных представительств, по оценкам, может достигать 400 миллионов. В течение десяти лет было привлечено инвестиций на 648 миллионов евро. В последние годы этот объем составляет примерно 100 миллионов евро в год.



Отдельно обсуждалось, как уменьшить препятствия, стоящие в Эстонии перед иностранными стартапами. На прошлой неделе правительственная комиссия по экономическому развитию решила, что необходимо упростить процесс инвестирования из-за рубежа в эстонские предприятия. В будущем делать взносы паевого капитала можно будет также через банки и платежные учреждения европейской экономической зоны, также планируется создать новый вид нотариального заверения – дистанционный, который бы позволил совершать некоторые нотариальные действия в зарубежных представительствах Эстонии. Это сделает услуги нотариуса более доступными для э-резидентов и живущих в других странах граждан Эстонии.

В ходе обсуждения были затронуты и другие проблемы, стоящие перед данной отраслью, например, нехватка талантливых кадров и налоговая нагрузка на рабочую силу. Стартапы предложили свои способы улучшения ситуации, которые будут проанализированы, а их применение на практике планируется обсудить на следующей встрече, которая запланирована на осень. Также обсуждалось, как стартапы могут помочь повышению производительности труда и инновациям в сфере так называемой традиционной экономики.

Во встрече принимали участие Кристийна Коорт (EstVca), Маарика Труу (Startup Estonia), Марек Кийза (Superangel), Мартин Горошко (Tehnopol), Мартин Виллиг (Taxify), Рагнар Сассь (Pipedrive, LIFT99), Райн Ранну (Superangel, Fortumo), Ристо Россар (Insly), Риво Рийстоп (Startup Estonia), Рональд Хиндрикс (Jobbatical), Силле Петтай (Smartcap) и Стен Тамкиви. Министерство экономики и коммуникаций на встрече представлял вице-канцлер Вильяр Луби

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова