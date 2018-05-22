Средние руководители Эстонии: крупный клиент в маленьком гараже

В Таллинне на улице Марья в одном крошечном гараже работает средний руководитель Эстонии, который умудряется там же менять автомобильные покрышки для транспортных средств многих крупных учреждений.
Член правления шиномонтажной мастерской Marja Autokumm Алари Алтйыэ по многим показателям относится к средним руководителям Эстонии. Ему 38 лет, он мужчина, работает в Таллинне, фирма состоит из двух человек, её годовой оборот более 100 000 евро. Авто и мотолюбитель Алтйыэ управляет «шиномонтажкой» уже почти 12 лет. На двоих с партнёром.
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