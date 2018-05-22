Средний руководитель – человек-оркестр

Средний руководитель Эстонии – это мужчина среднего возраста, у него в столице или в её окрестностях действует маленькое коммерческое предприятие. Поскольку это человек-оркестр, т. е. он у себя в фирме «и швец, и жнец, и на дуде игрец», то он не горит желанием разрастаться и завоёвывать мировые рынки.
«Лень, да и желания никакого! Хочу обеспечить своё благополучие, хочу обеспечить своих работников достойными средствами труда, хочу, чтобы клиент был доволен. Хочу проводить время со своей семьёй и детьми, так что следующего Билла Гейтса из меня уж точно не выйдет», – сказал руководитель транспортной фирмы Steinar OU Маргус Юусе, отвечающий всем параметрам составленного Aripaeva Infopank и
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