ТОП-10 любимых торговых марок жителей Эстонии

22 мая 2018, 18:00

ТОП-10 любимых торговых марок жителей Эстонии ТОП-10 любимых торговых марок жителей Эстонии
Фото: Scanpix

Компания Kantar Emor опубликовала сегодня рейтинг любимых торговых марок жителей Эстонии, который был составлен на основании результатов проведенного в апреле исследования.

Предприятие Farmi занимает в нем седьмое место, совершив значительный скачок по сравнению с прошлым годом. Производство Farmi Piimatoostus расположено в Вирумаа.

 

Brandid Top 10
2018		 Brandid Top 10
2017
Kalev 1. Google 1.
YouTube 2. Kalev 2.
ERR 3. Swedbank 3.
Selver 4. YouTube 4.
Google 5. Telia 5.
Swedbank 6. Selver 6.
Farmi 7. Gmail 7.
Telia 8. Skype 8.
Maxima 9. ETV 9.
Facebook 10. SEB 10.

«Вся продукция Farmi изготовлена из качественного эстонского молока, полученного от коров в Вирумаа и Вооремаа», - сказала руководитель по маркетингу Farmi Piimatoostus Рута Калласпоолик. «Эстонские потребители ценят местные торговые марки все больше, на что и указывает рейтинг Emor. Мы благодарны всем потребителям Farmi и обещаем продолжать поставлять качественную молочную продукцию».

«Признание и различные награды способствуют расширению ассортимента Farmi Piimatoostus и увеличению производительности в цехах в Вирумаа», - отметила Рута Калласпоолик. «Для Farmi большую роль играет вся цепочка молокопроизводства, поэтому мы стараемся с помощью увеличения производства увеличивать и доход сельскохозяйственников, поставляющих сырье. Нашим девизом является «Молоко появляется в Farmi» – его получают от эстонских коров, и с помощью наших сотрудников оно попадает к людям в холодильник».

Рута Калласпоолик сказала, что в последние годы Farmi вывел на рынок много новой продукции, которая очень понравилась потребителям. «Два года назад мы вывели в продажу исландский скир, который уже получил множество наград, и стал очень популярным. Также мы производим пахту, а в этом году изготовили новый продукт – холодный суп из кефира».

В этом году Farmi Piimatoostus получил звание Лучшего эстонского молочного продукта 2018. В прошлом году Farmi Koogiskyr присудили титул «Самый полезный продукт питания Эстонии». Два года назад титул «Лучший молочный продукт 2016» получила простокваша Farmi. В 2014 году серия греческих йогуртов Farmi Piimatoostus получили премии «Лучший продукт питания» и «Лучший молочный продукт». В 2009-м году лучшим молочным продуктом стал йогуртовый шейк Janks, а в 2011-м году – кулинарный творожный сыр Farmi.

AS Farmi Piimatoostus работает на рынке Эстонии с 1999-го года и обеспечивает работой 220 человек. В последнее десятилетие предприятие Farmi уделяло большое внимание развитию продукции в Эстонии и неоднократно получало призы за лучшие молочные продукты. Предприятие закупает только местное сырье, производство находится в Вирумаа.  

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