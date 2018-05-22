ТОП-10 любимых торговых марок жителей Эстонии

Компания Kantar Emor опубликовала сегодня рейтинг любимых торговых марок жителей Эстонии, который был составлен на основании результатов проведенного в апреле исследования.
Предприятие Farmi занимает в нем седьмое место, совершив значительный скачок по сравнению с прошлым годом. Производство Farmi Piimatoostus расположено в Вирумаа.
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«Вся продукция Farmi изготовлена из качественного эстонского молока, полученного от коров в Вирумаа и Вооремаа», - сказала руководитель по маркетингу Farmi Piimatoostus Рута Калласпоолик. «Эстонские потребители ценят местные торговые марки все больше, на что и указывает рейтинг Emor. Мы благодарны всем потребителям Farmi и обещаем продолжать поставлять качественную молочную продукцию».
«Признание и различные награды способствуют расширению ассортимента Farmi Piimatoostus и увеличению производительности в цехах в Вирумаа», - отметила Рута Калласпоолик. «Для Farmi большую роль играет вся цепочка молокопроизводства, поэтому мы стараемся с помощью увеличения производства увеличивать и доход сельскохозяйственников, поставляющих сырье. Нашим девизом является «Молоко появляется в Farmi» – его получают от эстонских коров, и с помощью наших сотрудников оно попадает к людям в холодильник».
Рута Калласпоолик сказала, что в последние годы Farmi вывел на рынок много новой продукции, которая очень понравилась потребителям. «Два года назад мы вывели в продажу исландский скир, который уже получил множество наград, и стал очень популярным. Также мы производим пахту, а в этом году изготовили новый продукт – холодный суп из кефира».
В этом году Farmi Piimatoostus получил звание Лучшего эстонского молочного продукта 2018. В прошлом году Farmi Koogiskyr присудили титул «Самый полезный продукт питания Эстонии». Два года назад титул «Лучший молочный продукт 2016» получила простокваша Farmi. В 2014 году серия греческих йогуртов Farmi Piimatoostus получили премии «Лучший продукт питания» и «Лучший молочный продукт». В 2009-м году лучшим молочным продуктом стал йогуртовый шейк Janks, а в 2011-м году – кулинарный творожный сыр Farmi.
AS Farmi Piimatoostus работает на рынке Эстонии с 1999-го года и обеспечивает работой 220 человек. В последнее десятилетие предприятие Farmi уделяло большое внимание развитию продукции в Эстонии и неоднократно получало призы за лучшие молочные продукты. Предприятие закупает только местное сырье, производство находится в Вирумаа.