Торговые предприятия ищут на лето сезонных работников в возрасте от 16 лет Фото: Scanpix

Торговые предприятия ищут на лето тысячи сезонных работников. Таковы результаты опроса фирм-членов Союза торговцев Эстонии.

Несмотря на то, что прежде всего на сезонные работы ищут студентов и школьников, имеется нужда в сотрудниках всех возрастов. К примеру, сеть Prisma наймет на лето до 200 помощников в возрасте от 16 лет, передаёт rus.err.ee "Актуальную камеру".

Тем, кому еще не исполнилось 18, могут получить работу в торговых залах в качестве раскладывающих по полкам товары, а вот совершеннолетние смогут работать и на кассе.

Сеть магазинов Selver прошлым летом наняла более 200 молодых людей, в этом году планируют взять на работу не меньшее число работников.

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