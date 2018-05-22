Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи? Фото: Admiral

Вчера вечером я сделал неожиданную ставку: поставил на то, что новое обезболивающее, которое, к сожалению, приводит часто к диареи, не выйдет на рынок США.

Я вчера обещал сделать ставку на то, что акции китайского интернетного гиганта Baidu слишком сильно отреагировали на уход президента компании. Я ждал, что рынок тоже так посчитает. В итоге цена акции в начале торгов начала расти. Однако вскоре неожиданно начала скользить вниз.

Я уверен, что в моей идее не было никакой ошибки, но важно было купить акцию в правильный момент. Пока одним глазом я следил за скольжением Baidu и ждал окончания снижения, другим глазом я для развлечения поглядывал на рынок в целом.

Так в мое поле зрения попала биотехнологическая фирма Insys Therapeutics. Я подумал, что вряд ли у Admiral Markets есть CFD на акции такой маленькой и незначительной компании, но тикер INSY у них был.

Сегодня еще не известно

Insys хочет вывести на рынок США новое обезболивающее средство, такой же опиоид как морфин. Для этого компания должна получить в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение, аббревиатура которого PDUFA. Получение этого разрешения для фармакологической компании очень важно. Решение FDA может менять стоимость акций на десятки процентов – как вниз, так и вверх.

Но перед решением по PDUFA происходит еще одно важное событие – день, когда происходит заседание FDA с консультационным советом, которое коротко называют adcom. Заседание adcom по вопросу Insys сегодня. FDA не обязано прислушиваться к советам полученным на adcom, и ни раз FDA принимало противоположные решения. Но это заседание часто показывает, что FDA в целом считает о выдаче разрешения кандидату. И кандидат Insys лекарство "Buvaya" имеет мало шансов.

За несколько дней до заседания adcom FDA на своей странице публикует первое заключение специалистов управления и данные, по которым ждут комментариев от консультационного совета (часто уже формулировка указывает на отношение FDA).

В опубликованной в пятницу информации управление среди прочего упомянуло: с точки зрения безопасности лекарство слишком часто приводит к диареи, тошноте и сонливости; его надо использовать в больших дозах, чем, например, морфин; само обезболивание наступает значительно позднее. Данные не в пользу лекарства ни с точки зрения безопасности, ни эффективности.

Жребий, мне кажется, брошен

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Так что уже сейчас можно сказать, что для "Buvaya" жребий брошен. Получение разрешения маловероятно, так что в отношении акции этой компании стоит открывать лишь короткую позицию. Я продал вчера 50 CFD Insys по 6,75 долларов, что, по моей личной оценке, было очень успешным входом. Количество небольшое, потому что движение цены будет большим. И если все-таки решение adcom будет позитивным и акция начнет расти, то мои потери не превысят моей границы риска.

Вчера открыл наконец позицию и в Baidu, купив 10 CFD по цене 243,03 доллара. Это все суета. Мне надоело ждать правильного места для входа и сегодня эта позиция в минусе на 22,6 евро. Но я считаю, что сегодня тот день, когда тренд поменяет направление. Более того, один опытный трейдер, чей Твиттер я читаю, придерживается того же мнения, и сегодня он открыл длинную позицию в Baidu, зайдя, однако, лучше, чем я. Его целевая цена 253 доллара. Жду вечера скрестив пальцы.

Ах, да. INSY сегодня тоже не сдвинется, так как обычно в день заседания adcom торги с акциями компании, которую обсуждает комиссия, приостанавливаются. Но результаты этого заседания будут известны все равно уже после того, когда биржа уже закроется. Так что собрать весь урожай от этой сделки я смогу лишь завтра.

Трейдер Алекс

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