WSJ: Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые за 226 лет возглавит женщина

Президентом Нью-Йоркской фондовой биржи впервые за 226 лет существования финансовой платформы станет женщина – Стейси Каннингэм, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сейчас Каннингэм занимает пост исполнительного директора фондовой биржи, передают "Ведомости". Она станет 67-м президентом Нью-Йоркской биржи, сменив на этом посту Томаса Фарли. Официально Каннингэм вступит в новую должность 25 мая. В беседе с WSJ она призналась, что сразу полюбила свое место работы и теперь «взволнована» тем, что возглавит организацию.

43-летняя Каннигэм начала работать в Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 г. Тогда она пришла в биржу на позицию стажера. В то время на бирже работало около 30 женщин и более 1300 мужчин, напоминает газета.

В 2007–2012 гг. Каннигэм перешла в NASDAQ, а позже вновь вернулась в Нью-Йоркскую фондовую биржу. В 2013 г. она возглавила отдел управления продажами, а в 2015-м заняла пост исполнительного директора биржи.

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