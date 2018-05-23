BaltCap продаёт свою долю в Keturi kamrariai

Компания владеет контрольным пакетом.
Keturi kambariai принадлежати сеть кафеен Caffeine Roaster. Ей принадлежит 62 кафе, есть планы расшириться до 200 за 2 миллиона евро.
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