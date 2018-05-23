Если недвижимость притягивает, а руки трясутся

При инвестировании в недвижимость необходимо учитывать три вещи: опыт, компетентность и доверие. Так считает партнер Colliers International Маргус Тинно.
Инвестирование и недвижимость за последние пару лет стали синонимами. Но реальность несколько иная. Этот инвестиционный рынок в сотни миллионов евро, где арендное жилье, краудфандинг, фонды и т.д. открывают окно в прекрасный мир недвижимости – с виду все прекрасно и безгранично. Но в действительности все не совсем так.
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