И снова о нефти…

Котировки обоих сортов нефти побили новые рекорды. Brent перешагнул отметку в 80 долларов за баррель, а сорт WTI достиг уровня в 72 доллара. В последний раз цены на нефть достигали текущих уровней в конце 2014-го года, аккурат перед тем как обвалиться до 30-40 долларов.
Почти все аналитики успели предупредить, что при нынешней геополитической ситуации, даже эти рекорды могут быть побиты и 80 долларов за баррель сорта Brent далеко не предел. Что происходит на рынках? Какие факторы сейчас влияют на цены? И может ли произойти резкий разворот?
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