Mедианная цена недвижимости достигла самых низких показателей

В апреле по Эстонии было заключено почти столько же сделок, сколько в марте, однако изменения в структуре сделок привели к тому, что медианная цена достигла самых низких показателей за последние полгода.
В апреле было заключено 1817 сделок, что на 19 сделок меньше, чем в марте. Медианная цена сделок из-за уменьшения доли дорогих районов упала на 3,8% (1285 EUR/м2). По сравнению с показателями первых четырёх месяцев прошлoго года количество сделок увеличилось на 0,4%, а их медианная цена – на 11%.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.