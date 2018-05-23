Mедианная цена недвижимости достигла самых низких показателей

23 мая 2018, 08:30

Mедианная цена достигла самых низких показателей за последние полгода Mедианная цена достигла самых низких показателей за последние полгода
Фото: Andras Kralla

В апреле по Эстонии было заключено почти столько же сделок, сколько в марте, однако изменения в структуре сделок привели к тому, что медианная цена достигла самых низких показателей за последние полгода.

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