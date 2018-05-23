Новый инструмент yменьшает экономические риски

На эстонском рынке появится возможность для инвестирования огромного объема
Уже со следующего года запланировано вступление в силу закона, который позволит эстонским банкам привлекать до 13 миллиардов евро дешевых денег. Также новый инструмент позволит разнообразить финансовые источники.
Это означает, что при желании два самых крупных игрока рынка, SEB и Swedbank, смогут уменьшить связь с материнскими шведскими банками. Таким образом открытость к рискам северных стран у Эстонии сократится. Особенно, что касается печально известной ситуации на рынке недвижимости Швеции.
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