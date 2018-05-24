Аналитик: акции Tesla взлетят на 50%

Аналитик инвестиционной фирмы Baird Бен Калло сказал, что медиа неправильно понимает проблемы Tesla. Он верит, что акции компании взлетят на 50%.
По оценке Калло, Tesla больше не может кормить инвесторов одними обещаниями и значительно изменит процесс производства Model 3, которую окрестили народным автомобилем. Калло привел пример, что если оставить в стороне Model 3, то производство других моделей Tesla выросли с 2012 года на 83%. «Tesla успешно смогла увеличить производство как Model S, так и модели X, пусть и медленнее, чем
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