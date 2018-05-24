Австрийская фирма инвестировала €1 млн в эстонскую "дочку"

Фото: Vao Agro OU

Вчера Vao Agro открыла новое стойло и навозохранилище.

Это нововведение стоило почти миллион евро.

В стойле для молодых животных 476 мест, и к нему прилегает хранилище жидкого навоза объёмом 12 000 кубических метров. Общий объём инвестиций составли почти миллион евро.

Австрийская компанияEmacs Agro GmbH имеет в в Эстонии три дочерних предприятия. У Vao Agro 1300 животных, из них 590 - это молочный скот, остальные - молодые животные. У OU Diner и OU Karu Agro . поголовье молочного скота из 260 особей.

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