Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире Фото: Scanpix

Самым дорогим брендом в мире журнал Forbes снова признал Apple. В первую пятерку вошли также Google, Microsoft, Facebook и Аmazon, которому удалось обойти бренд Coca-Cola.

Рейтинг самый дорогих брендов мира, который составляет журнал Forbes, возглавила компания Apple. Издание отмечает, что компания стала лидером по этому показателю в восьмой раз подряд



Журнал оценил стоимость бренда Apple в $182,8 млрд, за год этот показатель вырос на 8%.



Второе место, как и год назад, занял бренд Google, который оценили в $132,1 млрд с показателем роста 30% за год. В 2017 году Google также занял второе место — $101,8 млрд, продемонстрировав увеличение стоимости бренда 23% за год.



На третьем месте Microsoft ($104,9 млрд), на четвертом Facebook ($94,8 млрд; +29%). Аmazon ($70,9 млрд; +31%) потеснил с пятого места бренд Coca-Cola, который оценили в $57,3 млрд с годовым ростом в 2%. ?Далее расположились Samsung ($47,6 млрд), Disney ($47,5 млрд), Toyota ($44,7 млрд) и замыкает десятку лидеров 2018 года AT&T с оценкой бренда в $41,9 млрд.



Издание со ссылкой на данные компании Canaccord Genuity отмечает, что в последнем квартале 2017 года, Samsung Electronics продала больше смартфонов, чем Apple, хотя той удалось за последние два месяца года реализовать 29 млн аппаратов. Однако 87% прибыли на рынке смартфонов, благодаря выходу нового iPhone X, получила Apple. Разница в прибыли обусловила и разницу в оценке бренда, пишет Forbes.



Совокупная стоимость топ-100 мировых брендов составила около $2,15 трлн, замыкает рейтинг компания KFC с оценкой бренда в ?$7,4 млрд.



Наибольший рост продемонстрировали за год компании Netflix ($11,5 млрд; +35%) и PayPal ($7,5 млрд; +33%).



Количество американских компаний в топ-100 уменьшилось по сравнению с прошлым годом с 56 до 54. Германию в нем представили 12 брендов, по семь брендов принадлежат компаниям из Германии и Японии.?



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/24/05/2018/5b05f5e29a7947fbd8a115db?from=main

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