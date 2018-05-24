Директора «Русала» от En+ уходят в отставку

Топ-менеджеры «Русала», представляющие En+, включая генерального директора Александру Бурико, подали в отставку.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передаёт "Коммерсант".
С 23 мая исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.
С 28 июня совет директоров компании покидают также Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
Кроме того, в заявлении «Русала» говорится, что санкции США могут серьезно ударить по производству и продажам компании. «Это окажет значительное воздействие на производство металла и продажи.