Директора «Русала» от En+ уходят в отставку

24 мая 2018, 10:18

Топ-менеджеры «Русала», представляющие En+, включая генерального директора Александру Бурико, подали в отставку.

 Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передаёт "Коммерсант".

С 23 мая исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.

С 28 июня совет директоров компании покидают также Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Кроме того, в заявлении «Русала» говорится, что санкции США могут серьезно ударить по производству и продажам компании. «Это окажет значительное воздействие на производство металла и продажи. 

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