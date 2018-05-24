Люди из Эстонии попадают в рабство в Британии

Фото: EPA

В эти выходные полиция Великобритании провела рейд, в ходе которого выявила 50 человек, которые, возможно, были рабами.

10 человек после этого рейда были арестованы, пишет Reuters.

Современное рабовладение, - это или когда людей заставляют осуществлять принудительный труд, или сексуальная эксплуатация, или бытовое рабство.

Принудительный труд составлят треть рабства в Великобритании, и его жертвами, в основном, по данным GLAA, становятся люди из Болгарии, Чехии, Эстонии, Польши, Румынии и Словакии.

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Прийт Покк