Люди из Эстонии попадают в рабство в Британии

24 мая 2018, 14:30

Фото: EPA

В эти выходные полиция Великобритании провела рейд, в ходе которого выявила 50 человек, которые, возможно, были рабами.

10 человек после этого рейда были арестованы, пишет Reuters.

Современное рабовладение, - это или когда людей заставляют осуществлять принудительный труд, или сексуальная эксплуатация, или бытовое рабство.

Принудительный труд составлят треть рабства в Великобритании, и его жертвами, в основном, по данным GLAA, становятся люди из Болгарии, Чехии, Эстонии, Польши, Румынии и Словакии.

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    Прийт Покк
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