Осиновский продал все акции Alexela

Сегодня стало известно, что компания Skinest Grupp AS продала все свои акции Alexela Oil AS.
Компания Skinest Group AS, принадлежащая Олегу Осиновскому, продала все акции AS Alexela Oil (по данным infopank.ee, доля группы в Alexela составляла 22,4%).
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.