Путешествующее требование привело к уголовному обвинению

Предприниматель сферы недвижимости Кайдо Гроос, который был связан с Рейном Кильгом, проходил по уголовному делу, где его вначале обвиняли в присвоении, а теперь в злоупотреблении доверием.
Поздней осенью 2014 года Гроос начал ликвидацию фирмы Industrial Technology Investments. В то же время он передал одно требование к фирме Кильга, что послужило причиной для уголовного обвинения.
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