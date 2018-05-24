Результаты Uber превзошли ожидания

Оборот Uber за первый квартал подскочил, предприятия планирует реинвестировать эти деньги в развитие, пишет MarketWatch.
Uber сообщил, что их чистый оборот в первом квартале вырос на 67 процентов, до 2,5 миллиардов долларов. Частично на результат повлияло то, что предприятие продало GrabTaxi Holdings Pte и объединилось с Yandex N.V.
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