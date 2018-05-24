Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение

24 мая 2018, 16:28

Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение
Фото: Anti Veermaa

Моя короткая позиция по нефти вышла сегодня в хороший плюс, что подняло мне настроение.

Планирую уже сегодня вечером свою позицию закрыть. Почему и как именно я это сделаю, напишу подробнее уже завтра.

Вчера сработал стоп-лосс по позиции Insys. Можно сказать, что уже во второй раз. Моя позиция была закрыта, что принесло мне небольшой убыток. Вот вам очередной урок – если позиция не работает, то лучше ее закрыть самому и не ждать, когда сработает стоп-лосс. И второй раз на те же грабли не наступать. И не важно, насколько прекрасной эта идея казалась в начале.

Сейчас у меня остаются открытыми длинные позиции по Baidu и Cisco. Cisco пока в плюсе, так что оставлю ее пока открытой. Но вот Baidu, видимо, буду закрывать. По той же причине, что и Insys: идея не работает. Жалко, конечно, но что делать. Терять из-за этого еще больше денег точно неправильно.

Я также продолжаю держать малюсенькую позицию в португальской энергетической фирме EDP, которую, помнится, собиралась выкупить китайский производитель возобновляемой энергии China Three Gorges (CTG). Нового предложения CTG пока еще не сделал, но аналитики уверены, что сделает.

Тем временем CTG провернула маневр – выторговала у португальской финансовой инспекции отдельно разрешение на то, что сможет купить акции даже в том случае, если ей не удастся приобрести 50% плюс одна акция. По мне так это не очень хорошо: если CTG не продадут достаточное число акций и она не сможет забрать EDP с биржи, то получив даже треть акций CTG сможет заблокировать конкурентные предложения других энергетических компаний. Ведь я в первую очередь и надеюсь на конкурентные предложения, которые повысили бы мой выигрыш от EDP акций.

Так что сегодня я в основном буду закрывать старые позиции. В то же время буду искать новые идея для покупок. Какие идеи мне удастся найти, об это подробнее тоже завтра.

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    Трейдер Алекс
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НефтьКитай
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