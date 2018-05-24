В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 8 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.
Отчеты за первый квартал к 20 апреля должны были представить 280 туристических фирм. Из них 272 компании необходимую отчетную документацию представили, сообщила в четверг, 24 мая, пресс-служба департамента.
По сообщению департамента, в отношении занесенных в черный список предприятий нельзя быть уверенным в том, что их залоговое обеспечение достаточно для того, чтобы вернуть клиентов на родину и покрыть траты на предоплату за отмененные поездки в случае неплатежеспособности компании.
Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.
На сей раз в него вошли следующие предприятия:
Invisa Fiduciary Services OU
Miliam Travel OU
Alvisa Grupp OU
Kindlus Tour OU
VIP Reisid OU
Viitong Reisid OU
TL Teenused OU
Travelon Reisid OU
Список постоянно меняется — если турфирма предоставляет отчет, ее удаляют из списка.