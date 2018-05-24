В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм Фото: pixabay

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 8 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.

Отчеты за первый квартал к 20 апреля должны были представить 280 туристических фирм. Из них 272 компании необходимую отчетную документацию представили, сообщила в четверг, 24 мая, пресс-служба департамента.

По сообщению департамента, в отношении занесенных в черный список предприятий нельзя быть уверенным в том, что их залоговое обеспечение достаточно для того, чтобы вернуть клиентов на родину и покрыть траты на предоплату за отмененные поездки в случае неплатежеспособности компании.

Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.

На сей раз в него вошли следующие предприятия:

Invisa Fiduciary Services OU

Miliam Travel OU

Alvisa Grupp OU

Kindlus Tour OU

VIP Reisid OU

Viitong Reisid OU

TL Teenused OU

Travelon Reisid OU

Список постоянно меняется — если турфирма предоставляет отчет, ее удаляют из списка.

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