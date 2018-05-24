В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм

24 мая 2018, 11:27

В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм
Фото: pixabay

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 8 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.

Отчеты за первый квартал к 20 апреля должны были представить 280 туристических фирм. Из них 272 компании необходимую отчетную документацию представили, сообщила в четверг, 24 мая, пресс-служба департамента.

По сообщению департамента, в отношении занесенных в черный список предприятий нельзя быть уверенным в том, что их залоговое обеспечение достаточно для того, чтобы вернуть клиентов на родину и покрыть траты на предоплату за отмененные поездки в случае неплатежеспособности компании.

Наименования фирм, которые не выполняют свои обязанности, департамент вносит в черный список на своем сайте.

На сей раз в него вошли следующие предприятия:

Invisa Fiduciary Services OU
Miliam Travel OU
Alvisa Grupp OU
Kindlus Tour OU
VIP Reisid OU
Viitong Reisid OU
TL Teenused OU
Travelon Reisid OU

Список постоянно меняется — если турфирма предоставляет отчет, ее удаляют из списка.

Самое актуальное
Ключевые слова
IT
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Кайдо Гроос
11:35 24 мая 2018
Путешествующее требование привело к уголовному обвинению Предприниматель сферы недвижимости Кайдо Гроос, который был связан с Рейном Кильгом, проходил по уголовному делу, где его вначале обвиняли в присвоении, а теперь в злоупотреблении доверием.
В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм
11:27 24 мая 2018
В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 8 турфирм Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 8 турфирм, которые не представили обязательные отчеты о продажах турпакетов за первый квартал.
13:31 23 мая 2018
Nordecon утвердил дивиденды и допвыплаты Это произошло на общем собрании.
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи?
17:00 22 мая 2018
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи? Вчера вечером я сделал неожиданную ставку: поставил на то, что новое обезболивающее, которое, к сожалению, приводит часто к диареи, не выйдет на рынок США.
Украинские компании создадут бизнес-ассоциацию в Эстонии
10:41 24 мая 2018
Украинские компании создадут бизнес-ассоциацию в Эстонии Компании из Украины, ведущие бизнес на территории Эстонии, объединятся в ассоциацию. Об этом сообщил управляющий партнер известной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев на официальном...
Новый инструмент yменьшает экономические риски
18:00 23 мая 2018
Новый инструмент yменьшает экономические риски На эстонском рынке появится возможность для инвестирования огромного объема
15:35 22 мая 2018
Inbank приобрёл компанию в Литве Сегодня Inbank приобрёл все акции UAB Mokilizingas, которые ему продала LHV Group, а также компания UAB Inovatyus prekybos sprendimai.
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
Все новости
Mнения
Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома
Владимир Вайнгорт
Налоги, когда «продвинутый» начальник руководит из дома
министр внутренних дел Андрес Анвельт
Андрес Анвельт
Незаконной работы быть не должно. Точка
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Эстонский бизнес ломает зубы
Все новости
Новости
12:15 24 мая 2018
Австрийская фирма инвестировала €1 млн в эстонскую "дочку"
DV logo
10:18 24 мая 2018
Директора «Русала» от En+ уходят в отставку
09:15 24 мая 2018
Рюйтельмаа: в Таллинне нужно создать 2-х уровневые дороги
Все новости
Фото ДВ
конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг –...
Все фотографии
Биржевые новости
Аналитик: акции Tesla взлетят на 50%
09:54 24 мая 2018
Аналитик: акции Tesla взлетят на 50% Аналитик инвестиционной фирмы Baird Бен Калло сказал, что медиа неправильно понимает проблемы Tesla. Он верит, что акции компании взлетят на 50%.
Нефть не удержалась на пике после выхода данных
22:00 23 мая 2018
Нефть не удержалась на пике после выхода данных Сегодня вышли данные по запасам нефти от EIA (Energy Information Administration) которые показали прирост запасов за неделю аж на 5,7 миллиона баррелей. И это при том, что аналитики ожидали...
17:05 23 мая 2018
Инвестор Тоомас: проблемный строительный сектор Я разочарован!
IPO Xiaomi сделает некоторых работников миллионерами
14:20 23 мая 2018
IPO Xiaomi сделает некоторых работников миллионерами? Как известно, в этом году, один из самых крупных китайских производителей смартфонов, компания Xiaomi выйдет на биржу, то есть проведет Первичное размещение акций, что обычно мы называем IPO (Initial...
Все новости
Трейдер Алекс
15:07 23 мая 2018
Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.
17:30 21 мая 2018
Трейдер Алекс: стоит ли топ-менеджер 10 миллиардов? Сейчас вопрос стоит так: уменьшил ли уход топ-менеджера компании её рыночную стоимость на 10 миллиардов долларов?
Walmart
11:00 19 мая 2018
Трейдер Алекс: об акциях, свечах и японцах Вчера при открытии рынка я открыл две позиции, которые собираюсь теперь какой-то период подержать. Поэтому расскажу сегодня об акциях, но и про свечи и японцев не забуду.
Walmart
14:13 18 мая 2018
Трейдер Алекс: отправляюсь на охоту в засаде Вчера я решил отправиться на охоту в засаде за акцией сети супермаркетов США Walmart, которая вот-вот взлетит.
Все новости
Подсказка
Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 1
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Раздвижные двери с самой узкой в Эстонии коробкой производятся в Хаапсалу
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Эстонский бизнес ломает зубы
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
23.05.2018
Промышленность
23.05.2018
Деловые Ведомости
09.05.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство. GDPR
09.05.2018
Закон о налоге с оборота
28.02.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

Компании Addinol успех принес девиз Гарри Каспарова...

Addinol Lube Oil - это единственная в Эстонии занимающаяся продажей масла компания, которая уже 25 лет представляет один бренд. Конкуренты приходят и уходят. Кто надеется на низкие цены, кто гонится за быстрыми деньгами, но продажа масла - не фунт изюма. Директор компании Тийна Суйя уверена, что в течение последующих 20 лет они добьются еще большего успеха. Об этом свидетельствуют уже имеющиеся достижения и имидж качественного производителя.

50-летний путь Harju Elekter по дороге перемен

«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.
Все новости
ТОПы Äripäev
12:07 22 мая 2018
Эстония в ТОП-13 самых читающих стран в ЕС
Walmart
14:13 18 мая 2018
Трейдер Алекс: отправляюсь на охоту в засаде
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения