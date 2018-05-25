"Инсайт": в контрабанде российского бензина через Эстонию были замешаны Alexela и Eurodek

Alexela Terminal AS Фото: Scanpix

Программа журналистских расследований "Инсайт" раскрыла новые подробности масштабного экспорта контрабандного российского бензина из Беларуси в ЕС и Африку. Транзитом груза занимались эстонские предприятия Alexela Terminal AS и Eurodek Transiit OU, а его владельцами были крупнейшие мировые трейдеры - Gunvor и Trafigura.

Бывший майор КГБ Беларуси Андрей Молчан рассказал эстонским журналистам, что в 2007 году известная белорусская компания Чесс-Бел экспортировала в Эстонию бензин под видом растворителя, что позволяло ей уклониться от выплаты таможенных пошлин в больших объемах. Транзитом груза занимались эстонские предприятия Alexela Terminal AS и Eurodek Transiit OU, которые приводили маркировку груза в соответствие с его настоящим содержимым. Таким образом, и Alexela Terminal и Eurodek Transiit поступали в соответствие с законом и не нарушили ни одного правового акта.

Владельцами груза были были крупнейшие мировые трейдеры - Gunvor и Trafigura. В прошлом году после расследования шведских журналистов, касавшегося "присадочного бизнеса" глава Gunvor Турбьёрн Тёрнквист был вынужден покинуть престижный дипломатический пост.

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