Нефть падает

Wall Street Journal пишет, что это из-за того, что аналитики ждут смягчения ограничений на добычу.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в четверг, что Россия и страны ОПЕК рассматривают возможность снижения ограничений на добычу.
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