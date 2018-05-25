Netflix скинул Disney с трона

Стриминговая компаний и киностудия Netflix в этот четверг обошла Disney и стала самой большой по капитализации медиакомпанией в мире.
За пару часов акция Netflix вчера подорожала на 2 процента, что увеличило рыночную стоимость компании до 153 миллиардов долларов. Акция Disney в то же время упала на 1 процент, сократив рыночную стоимость концерна до 151,7 миллиардов долларов. Получающая прекрасные прибыли от франшизы Marvel ja Star Wars Disney уступила позиции в стриминговом сегменте. На стоимость акции также повлияла новость,
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