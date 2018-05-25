Omniva отправляет посылочные автоматы в сельские районы

25 мая 2018, 13:15

Член правления Omniva Анси Арумеэл Член правления Omniva Анси Арумеэл
Фото: Meeli Kuttim

Если до этого посылочные автоматы в первую очередь радовали лишь жителей городов и больших населенных пунктов, то теперь Omniva отправляет 20 автоматов нового поколения и в небольшие населенные пункты.

В этом году Omniva планирует увеличить свою сеть посылочных автоматов в Эстонии в два раза и устанавливает новые автоматы как в городах, так и мелких населенных пунктах.

По словам члена правления Omniva Анси Арумеэл, благодаря популярности и удобству в использовании посылочные автоматы стали самым популярным способом доставки и отправки товаров в балтийских странах. «Исследования показывают, что более 80% предпочитают использовать автоматы для отправки или получения посылки. Их легко и просто использовать, они доступны и процесс занимает меньше времени» - пояснил Арумеэл.

«Значительное число активных покупателей через интернет живет как раз в населенных пунктах, поэтом удобство автоматов должно быть доступно не только жителям городов. Мы планируем установить автоматы именно там, где на них большой спрос».

Во второй половине года Omniva значительно расширит свою сеть посылочных автоматов. «Так как спрос на автоматы остается высоким, то мы планируем увеличить сеть в два раза. Во всех балтийских странах общее число автоматов увеличится на 200 штук, что, мы надеемся, позволит нам в будущем стать логистической фирмой с самой большой сетью в балтийских странах» - добавил Арумеэл.

Автоматы нового поколения сейчас находятся в пилотной фазе. Эти автоматы специально сделаны таким образом, чтобы не отличаться ни внешне, ни в использовании не отличались от нынешних автоматов. В ближайшее время эти автоматы расширят возможности клиентов. Среди прочего эти автоматы будут позволять возвращать товары купленный через интернетный магазин. Для этого необходимо будет принести товар с соответствующим кодом в тот же автомат, где товар был получен.

Новое место положение автоматов:

1. Tallinna Pallasti pakiautomaat (автомат нового поколения)

2. Koeru pakiautomaat (автомат нового поколения)

3. Vinni pakiautomaat (автомат нового поколения)

4. Sauga pakiautomaat (автомат нового поколения)

5. Puhja pakiautomaat (автомат нового поколения)

6. Rongu pakiautomaat (автомат нового поколения)

7. Tartu Anne tanava Maxima pakiautomaat

8. Ahtme Grossi kaupluse pakiautomaat

9. Tallinna Vilde Maxima pakiautomaat

10. Tallinna Valdeku Maxima pakiautomaat

11. Kohtla-Jarve Keskallee Maxima pakiautomaat

 

Посылочные автоматы большего размера:

1. Tallinna Linnamae Maxima pakiautomaat

2. Tallinna Mustakivi keskuse pakiautomaat

3. Tartu Tasku keskuse pakiautomaat

4. Tallinna Umera keskuse pakiautomaat

5. Voru Maksimarketi pakiautomaat

6. Tabasalu pakiautomaat

7. Tartu Veeriku pakiautomaat

8. Tallinnaa Akadeemia Konsumi pakiautomaat

9. Tallinna Arsenali Keskuse pakiautomaat

10. Tallinna Nurmenuku pakiautomaat

11. Tallinna Stockmanni pakiautomaat

12. Tallinna Punase tanava Selveri pakiautomaat

 

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