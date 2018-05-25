Samsung обязали выплатить Apple $538 млн

Калифорнийский суд обязал корпорацию Samsung выплатить Apple почти $539 млн за нарушение патентов.

Об этом сообщает Financial Times, передают "Ведомости".

Издание уточняет, что Samsung выплатит американскому конкуренту $533,3 млн за нарушение патентов на промышленный образец, а также $5,3 млн за нарушение патентов на изобретение.

Apple изначально рассчитывала получить $1 млрд. По мнению американской корпорации, Samsung заработал на использовании патентов не менее этой суммы и должен выплатить все средства, вырученные с продажи смартфонов, в которых использовались запатентованные технологии и дизайнерские решения Apple.

Samsung в свою очередь вину не признавал, но настаивал на меньшей сумме - $28 млн. Корейский производитель настаивал, что «заимствованные» компоненты и элементы дизайна — это не все устройство, а только малая его часть.

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