Трейдер Алекс: лучше синица в руках

25 мая 2018, 16:30

Трейдер Алекс Трейдер Алекс
Фото: Anti Veermaa

Вчера я закрыл первую свою сделку с прибылью – закрыл короткую позицию по WTI на уровне 70,5 долларов. И все таки я считаю, что я поймал только небольшой кусочек от коррекции цен на нефть. Но как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Был готов закрыть несколько раз

Нефть хотя и показывала намерение идти вниз, но движение было не резким. Несколько раз цена доходила до отметки 70,5, где у меня был зафиксирован тэйкпрофит (take-profit), но каждый раз она останавливалась на этом уровне и выше не шла. Каждый раз хотелось нажать кнопку «закрыть» и зафиксировать уже имеющуюся прибыль. С другой стороны, я мог бы сохранить позицию, установить стоп-лосс на уровне входа и спокойной ждать дальнейшего падения, ведь если что, я выйду с нулевым убытком.

Но это план не подошел мне с психологической точки зрения. Что если WTI отскочит и я вылечу с позиции с нулевой прибылью? У меня ведь нет еще ни одной прибыльной сделки. Так что я не захотел рисковать. Я согласился на пойманного воробья.

В сумме мой доход от короткой позиции по WTI составил 168,95 евро. На сегодняшний день в моем портфеле минус в 116 евро.

Конечно теперь, когда я пишу эти строки, цена на WTI в районе 69,2 долларов. Сожалею ли я, что не оставил позицию открытой? Если только немного. Скорее у меня сейчас спокойное чувство.

Попытка в мире биотехнологий

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Сегодня я вновь решил попытать счастья в диком мире акций биотехнологического сектора. На выходных в Дании на конгрессе врачей Achillion Pharmaceuticals представит исследование одного препарата - лекарства против редкого почечного заболевания. Исследование находится во второй фазе, что дает достаточно информации об эффективности и надежности препарата.

В свое время Achillion был любимцем инвесторов из сектора биотехнологий, так как разработал препарат против гепатита C. Но конкуренция в этой нише большая, и Achillion уступил своим соперникам. За четыре года акция подешевела в четыре раза – с 16 до 4 долларов. За это время компания поменяла направление, сконцентрировавшись на редких заболеваниях.

В прошлом году Achillion представлял исследование первой фазы того же кандидата. Результат был позитивным, однако охватывал лишь четырех пациентов, что не является репрезентативной выборкой. Так что нельзя смело утверждать, что позитивные результаты первой фазы исследования скажутся позитивно и на второй фазе.

В то же время у меня есть несколько причин быть настроенным скептично. Это все отдаленные и мелкие сигналы, которые напрямую не связаны с этим исследованием. Но ни один из них мне не нравится. Например, время и место презентации указывают на то, что, вероятно, сообщать нечего. Во-вторых, исполнительный директор Achillion в начале мая покинул свою должность. Зачем уходить тогда, когда смена курса компании наконец начинает приносить свои плоды? В-третьих, акция за последние три недели особенно не двигается и это несмотря на то, что банк Barclays дал рекомендацию «покупать». Это как сигнал, что рынок не очень верит в успех. Беря все это в расчет я решил открыть короткую позицию по Achillion. Как все пройдет, об этом в понедельник.

    Трейдер Алекс
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