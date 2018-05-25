У Анвельта есть план насчет зарплат иностранных работников

Министр внутренних дел Андрес Анвельт выразил мнение, что для решения вопроса о зарплате иностранной рабочей силы работодатели и профсоюзы могут начать переговоры.
Закон об иностранцах предусматривает, что на основании кратковременного пребывания или вида на жительство в Эстонии, работодатель должен заплатить работающему иностранцу как минимум среднюю по Эстонии брутто-зарплату за последний календарный год. Министр внутренних дел предложил рабочим группам иммигрантов проанализировать и другие возможности определения критерия заработной платы, сообщило
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