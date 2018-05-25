В ожидании решения ОПЕК и России цены на нефть снижаются

Саудовская Аравия и Россия обсуждают увеличения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК на 1 миллион баррелей в день, что станет послаблением длившейся 17 месяцев договоренности о введении квот по добыче, сообщает Investing.com со ссылкой на источник связанный с переговорами.
Такое повышение приведет к соблюдению предыдущих договоренностей на 100 процентов, так как в апреле уровень соблюдения квот достиг 152 процентов , сказал источник.
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