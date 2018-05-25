В Риге самая большая доля дорогой недвижимости по сравнению с балтийскими соседями

В Риге самая большая доля дорогой недвижимости по сравнению с балтийскими... Фото: pixabay

Принадлежащий эстонской компании RIA.com Marketplaces OU и работающий на рынке Украины портал недвижимости DOM.RIA.com сравнил выставленную на продажу в странах Балтии и Украине жилую недвижимость в наиболее высокой ценовой категории. Выяснилось, что в сравнении с другими рынками больше всего объектов недвижимости с ценником выше 200 тысяч евро продается в Риге.

Проведенное в середине мая сравнение показало, что среди самых дорогих предложений в Таллинне (от 200 тысяч евро и выше) на продажу были выставлены 1131 квартира и 381 дом. Это 8,4% от всех предложений по Эстонии. Самой дорогой квартирой, которая продавалась в Таллинне, была пятикомнатная квартира площадью 242 квадратных метра и ценой 1 миллион 200 тысяч евро. Самым дорогим домом, выставленным на продажу, был трехэтажный дом площадью в 328 квадратных метров стоимостью 2,5 миллиона евро.



В Риге на продажу было выставлено 1973 квартиры и 449 домов, стоимость которых превышает 200 тысяч евро. Это составило 20.1% от всех предложений в Латвии - в два раза больше элитных предложений, чем в Таллинне. Самая дорогая квартира имела площадь 400 квадратных метров и шесть комнат, цена предложения составляла 4 миллиона евро, а самый дорогой частный дом продавался за 4,9 миллиона евро.



В Вильнюсе с ценником больше 200 тысяч евро на продажу было выставлено 504 квартиры и 469 домов. Это 4,9% от всех предложений по Литве, и в 4 раза меньше чем в Риге. Самая дорогая квартира продавалась за 1,5 миллиона евро (312 квадратных метра и четыре комнаты). А самый дорогой дом в Вильнюсе стоил 2,4 миллиона евро: два этажа и 440 квадратных метров.



В Украине элитной недвижимости тоже достаточно. Так, только в Киеве по состоянию на середину мая продавалось 1456 квартир и 566 частных домов со стоимостью выше 200 тысяч евро за объект. Это всего лишь 1,68% от всех предложений. Самая дорогая квартира в центре Киева продавалась за 4,2 миллиона евро, ее площадь составляла 389 квадратных метра. Самый дорогой частный дом площадью 704 квадратных метров продавался также в центре Киева за 4,2 миллиона евро.

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